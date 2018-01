Teologo islamico Tariq Ramadan fermato per stupro

Tariq Ramadan, controverso studioso di Islam, è stato fermato a Parigi nell’ambito di un’indagine avviata nei mesi scorsi dopo le accuse di stupro nei suoi confronti mosse da due donne. Lo ha reso noto una fonte giudiziaria, secondo cui Ramadan, nato in Svizzera, già professore di (non si sa bene quali) Studi islamici a Oxford, è stato fermato per essere interrogato. adnkronos

Tariq Ramadan, il leader islamico europeo a cui fa riferimento anche l’italiana UCOII, è nipote di Hasan al-Banna, il fondatore dei Fratelli Musulmani.