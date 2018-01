Senegalese sdraiato sui binari, bloccata la Saronno-Lodi

Problemi e rallentamenti sulla linea Saronno-Milano per la presenza di “persone tra i binari”: in alcuni casi partenze ed arrivi sono avvenute anche con sessanta minuti di ritardo. A comunicarlo è stata direttamente Trenord tramite i social network che utilizza per tenere informati l’utenza in tempo reale.

Poco dopo le 7 nella stazione “Garibaldi” di Milano un senegalese di 28 anni si è letteralmente sdraiato sui binari del Passante. Ovviamente la circolazione è stata immediatamente interrotta ed il ragazzo, incolume, è stato preso in consegna dagli agenti della polizia ferroviaria, sono accorsi anche i vigili del fuoco ed infine il giovane è stato consegnato all’equipaggio di una ambulanza che lo ha trasferito all’ospedale Fatebenefratelli per accertamenti.

Il traffico ferroviario è poi tornato alla normalità nel corso della mattinata. ilsaronno.it