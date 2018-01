Legittima difesa: 56,2% degli italiani userebbe un’arma contro estranei in casa di notte

Il 56,2% degli italiani userebbe un’arma contro estranei in casa di notte. E’ quanto rivela l’Eurispes nel Rapporto Italia 2018. Agli intervistati è stato domandato come si comporterebbero se possedessero un’arma e durante la notte sorprendessero degli intrusi nella loro abitazione. La maggioranza afferma che utilizzerebbe l’arma: 56,2%, il 38,5% probabilmente, il 17,7% sicuramente. Sono tuttavia numerosi anche coloro che rispondono negativamente: il 43,8% (30,6% probabilmente no; 13,2% sicuramente no).

Chiamati ad esprimersi sugli elementi che rappresentano un vero pericolo per la loro vita quotidiana e la loro famiglia, gli intervistati – sottolinea l’Eurispes – testimoniano un diffuso senso di minaccia, riconducibile a situazioni molto diverse tra loro. Sono in primo luogo la corruzione (87,7%) e i politici incompetenti (86,2%) ad essere avvertiti dai cittadini come vero pericolo per la loro vita quotidiana, seguiti dalle organizzazioni mafiose (85,6%).

Sebbene non risultino nelle prime posizioni tra i timori degli italiani, gli stranieri vengono indicati dalla netta maggioranza del campione come un pericolo personale e per la propria famiglia. Il 65,3% associa al pericolo gli immigrati in genere, il 66,2% gli islamici in genere e il 57,6% i cinesi nell’economia italiana. ADNKRONOS