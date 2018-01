Bari: rapina con ferro da stiro in pizzeria, arrestato somalo

Un extracomunitario 31enne, brandendo un ferro da stiro, ha rapinato la notte scorsa un dipendente di una pizzeria che era uscito dal locale costringendo a consegnargli i 180 euro che aveva con sé. Il rapinatore è, quindi, fuggito inseguito dalla stessa vittima ed altre persone presenti nell’esercizio.

La concitazione del momento non è sfuggita a due pattuglie della Polizia Locale in transito nella zona che hanno bloccato ed arrestato l’extracomunitario. Questi, peraltro, è stato trovato in possesso anche di un coltello da cucina e di 1,88 grammi di canapa indiana.

L’uomo, un cittadino somalo di 31 anni, munito di regolare permesso di soggiorno e già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto per rapina e resistenza. Trasferito nel carcere mandamentale di Bari è stato posto a disposizione dall’autorità giudiziaria per il giudizio con rito direttissimo. I soldi recuperati sono stati restituiti alla vittima. AGI