Abbiamo davvero un debito di 36mila euro a testa? Ovviamente no!

di Byoblu

Si sente spesso dire che ogni bambino nasce con un debito sulle spalle di 36 mila euro e che il debito pubblico è il male assoluto. Ma siamo sicuri che sia davvero così? O non è piuttosto la finanza a raccontarvi la versione che più le fa comodo, mentre diverse teorie economiche dicono altro? Secondo episodio sulle bufale che vi raccontano in economia, facendole passare come verità inoppugnabili, basate su rivelazioni quasi religiose, dimenticando di dirvi che è solo la verità che a qualcuno conviene raccontarvi.

Guarda il primo episodio: “Economia & Bufale: lo stato è davvero come un buon padre di famiglia?”