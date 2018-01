USA, studentessa musulmana invita alla “settimana della gioventù di Hitler”

Antisemitismo islamico.

Studentessa musulmana in America invita la gente alla settimana della gioventù di Hitler, si rifiuta di denunciare i terroristi antisemiti di Hamas e dice che si dovrebbe radunare tutti gli ebrei in un unico luogo per macellarli.

