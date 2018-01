Prefettura Pavia: bando da 26 milioni di euro per accogliere i “migranti”

Pavia, 29 gennaio 2018 – Sono 2.688 i migranti per i quali la prefettura di Pavia sta predisponendo l’accoglienza, da aprile a fine anno. Per un costo, presunto, di 25 milioni e 872mila euro (35 euro al giorno pro capite).

Come riporta Il Giorno, il bando di gara “volto alla conclusione di un accordo quadro con più soggetti operanti in provincia di Pavia, i quali dovranno assicurare i servizi di accoglienza e la gestione dei servizi connessi per i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale” scadrà il prossimo 26 febbraio.

Nel bando s’individuano “fasce di distribuzione con l’indicazione del numero di migranti complessivamente assegnabili”, “al fine di garantire un’uniforme distribuzione dei posti” su tutta la provincia “tale da salvaguardare un rapporto di 5 migranti ogni mille residenti”.