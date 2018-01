Pd, Crocetta: ‘Renzi è un serial killer che uccide chi non la pensa come lui’

Rosario Crocetta parla dell’esclusione alla candidatura alle prossime elezioni e dice di Renzi: ‘mi disse lui che voleva candidarmi, ma non ho mai creduto alle sue parole. E’ un serial killer uccide tutti quelli che non la pensano come lui ed io rientravo tra quelli da eliminare’.