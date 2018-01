Firenze: Nicola Cecchi (ex Pd) candidato con M5s. E’ polemica

Nuove scintille Pd-M5s. Questa volta il casus belli è la candidatura di un ex renziano a Firenze con il Movimento Cinque stelle. Renzi attacca: ‘Sono a corto di candidati per cui pescano tra gli ex renziani’. La replica del diretto interessa: ‘Sono deluso il Pd di Renzi se lo conosci lo eviti.

L’accusa di Renzi – “Se il candidato” che il M5s candida nel collegio di Firenze “è Nicola Cecchi, è un amico fiorentino sempre iscritto al Pd, ha votato anche all’ultimo congresso per me. Mi fa piacere che i Cinque stelle trovandosi a corto di candidati, prendano i nostri. Mi spiace per gli elettori grillini che magari ci restano male. A noi non crea nessun imbarazzo: Cecchi, come altri ex Pd, sembra uno di quei giocatori che non ce l’hanno fatta in prima squadra e vanno a farsi le gambe altrove”. Lo dice Matteo Renzi a Radio 101.

Nicola Cecchi, avvocato fiorentino vicepresidente dell’assemblea dei Toscani nel Mondo, già presidente della Camera di Commercio Italo-Cubana, è figlio di Felice che era uno storico esponente della Dc fiorentina.

Cecchi, oltre a schierarsi per il Sì al referendum, nella sua pagina facebook in passato aveva linkato articoli come “Il Movimento 5 stelle è fuorilegge?”, o cronache della Leopolda del 2014.

Cecchi non è l’unico candidato del M5s in Toscana con un passato vicino al Pd: Renato Scalia, l’ex ispettore della Dia che corre contro Luca Lotti alla Camera a Empoli, è stato candidato in una lista civica a sostegno di Dario Nardella alle amministrative del 2014, non risultando eletto. ansa