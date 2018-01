Si scaglia con una roncola contro la polizia: gli agenti gli sparano, ferito

Un uomo sarebbe rimasto ferito al Casilino dopo una sparatoria con la polizia. Tutto sarebbe cominciato con una lite tra moglie e marito: lei spaventata sarebbe uscita fuori con il figlio mentre lui si è barricato in casa. A quel punto la donna ha chiamato la polizia. All’arrivo degli agenti lui sarebbe uscito con una roncola in mano e si sarebbe scagliato contro la polizia, che ha sparato. L’uomo sarebbe ferito, ricoverato in ospedale. ilmessaggero.it