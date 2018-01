Renzi: Non voglio fare Vanna Marchi. Ho un brutto carattere ma sono leale

Il segretario Pd intervistato a Domenica Live

“Voglio discutere di proposte, senza fare Vanna Marchi, quando si diceva compra la pomata e poi dimagrisci. Non come ora come quelli che dicono, reddito a tutti. Ma questo è contro chi lavora”.

Con dazi non venderemmo più all’estero – “Ci sono delle cose che in Europa non piacciono ma come si fa a dire ‘usciamo dall’euro’? E’ come quelli che dicono ‘metteremo i dazi’. Se metti i dazi e chiudi l’Italia non venderemo più all’estero, perderà il lavoro chi lavora nelle ditte che esportano”. Dice il segretario Pd Matteo Renzi intervistato da Barbara D’Urso a Domenica Live su Canale5.

Sconto fiscale e assegno per ogni nuovo nato – “Dobbiamo inserire il numero dei figli come elemento per avere uno sconto fiscale, ci sono polemiche su questo ma oggi viviamo in un paese in cui non si fanno bambini. La questione di dare un assegno universale per ogni figlio che nasce è una misura giusta, poi bisognerà dire come fare, io non farò promesse, vi porto solo l’elenco di quanto abbiamo fatto”. Aggiunge Renzi secondo cui l’obiettivo è tenere il bonus da 80 euro “e aggiungere un assegno per ogni figlio, che può essere anche esso di 80 euro; un contributo sulla base del numero dei figli. Va lasciato a chi lo prende ma non vanno dimenticati i figli, è la questione fondamentale”, ha concluso Renzi.