Napoli: vernice rosso sangue sui manifesti della Meloni. Fdi: “vigliacchi”

Vernice rossa color sangue ha imbrattato a Napoli manifesti elettorali di Giorgia Meloni, leader e candidata premier di Fratelli d’Italia. A denunciarlo è stato il consigliere comunale Fdi Andrea Santoro.

“Azioni vigliacche -ha denunciato – che denotano il clima di insofferenza e di odio politico che si respira in città. Il Sindaco De Magistris alimenta questo odio con le sue azioni faziose, tese ad esaltare gli ambienti dei centri sociali a lui vicini e che ormai in città pensano di poter fare ciò che vogliono impunemente”.

“Sarà – ha proseguito il dirigente napoletano di Fdi- una campagna elettorale molto tesa. Mi auguro che il Prefetto di Napoli provveda a garantire gli spazi di agibilità democratica. Noi di Fratelli d’Italia non ci lasceremo certo intimidire da questi gesti, pur consapevoli che saremo il principale bersaglio perchè con i suoi temi sociali in difesa delle famiglie italiane, Giorgia Meloni va a riscuotere grandi consensi in quelle zone disagiate ed abbandonate della città di Napoli che un tempo erano serbatoio di voti della sinistra ed oggi invece guardano con favore a Giorgia Meloni per avere una opportunità di riscatto”.