Firenze, notte di terrore per una famiglia rapinata da banditi dell’Est

Firenze, 27 gennaio 2018 – Una notte di terrore al Galluzzo, dove un commando di banditi ha messo a segno una rapina in una villa ed è indiziata per un altro colpo messo a segno in zona sempre nella stessa nottata.

Come riporta la Nazione, a entrare in azione sono stati tre banditi, (avevano il volto travisato e l’accento dell’est Europa), che hanno svegliato marito (un impresario edile) e moglie: la coppia, insieme al figlioletto di 4 anni, è stata rinchiusa in una camera (ma a quanto si apprende fortunatamente senza essere legati né picchiati) e minacciata con una pistola al fine di farsi consegnare le chiavi della cassaforte. I delinquenti sono entrati forzando una porta finestra dal giardino.

Solo intorno alle 6.30 l’uomo è riuscito a sfondare la porta della camera e dare l’allarme al 113. I rapinatori sono fuggiti con un ricco bottino, ancora da quantificare, rubando anche il Suv dell’impresario edile.

Sul posto è intervenuta la polizia, per i rilievi e alla ricerca di elementi utili per identificare la banda. Peraltro si sospetta che lo stesso gruppo di banditi abbia messo a segno un’altra rapina in zona sempre nella notte.