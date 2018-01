Imam turco: abbiamo bisogno di armi nucleari per governare gli infedeli occidentali

L’imam turco predica nella moschea: “Gli attentatori suicidi non sono sufficienti, abbiamo bisogno di armi nucleari per governare gli infedeli occidentali (non musulmani).”

In order to raise the morale of Erdogan’s Jihadist army invading #Afrin, #Syria to wipe out Kurdish #YPG #YPJ #SDF, the Turkish imam preaches in the mosque “Suicide bombers are not enough, we need nukes to rule over the Western Kuffars (nonbelievers or non-Muslims).” pic.twitter.com/ATMfDbA7xX

— Christian Kurd (@JPY_Kurdish) 26 gennaio 2018