Treno deragliato, “Assassini!”. La furia dei pendolari

“Sviamento” a Pioltello lo scorso luglio – Poco più di 6 mesi fa, il 23 luglio scorso, un treno di Trenord diretto da Milano a Bergamo era parzialmente uscito dai binari proprio all’altezza di Pioltello. La scorsa estate nessuno degli oltre 200 passeggeri era rimasto ferito. A sviare dai binari, come spiegato al momento dell’incidente da Rfi, era stata la prima vettura che viene chiamata “semipilota”, ossia metà riservata ai viaggiatori e metà al macchinista. Lo sviamento era avvenuto appena fuori dalla stazione di Pioltello e i passeggeri erano stati trasbordati su un altro treno per Bergamo.

“Enorme e inammissibile disastro”, “Siamo nel 2018 non dovrebbero capitare tragedie del genere”, “Il treno dovrebbe essere il mezzo che ti porta alla meta, non alla morte”.

Esplode la polemica social sull’incidente ferroviario avvenuto questa mattina tra Segrate e Pioltello, in provincia di Milano, che ha coinvolto un treno della Trenord provocando vittime e feriti. Un deragliamento che su Twitter l’azienda del trasporto ferroviario lombardo ha definito “un inconveniente tecnico “, suscitando la rabbia e l’indignazione di decine di pendolari.

“Vergognatevi. E chi gestisce la vostra ‘comunicazione’ dovrebbe farlo ancor di più”, “Sempre più disastrosi!!!”, “Ma non vi #vergognate? Rispetto per chi era su quel #treno”, si legge tra le numerose critiche al tweet. ASNKRONOS