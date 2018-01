Napoli, rapina con una mannaia: arrestato cingalese

I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Reparto Operativo di Napoli insieme a soldati del Reggimento Guide di San Giorgio a Cremano impiegati in «Strade Sicure» hanno arrestato in flagranza un 30enne dello Sri Lanka, che aveva appena tentato di compiere una rapina in un’enoteca di via Santa Maria di Costantinopoli minacciando il titolare con una mannaia. L’uomo è stato portato al carcere di Poggioreale mentre la mannaia è stata sequestrata.