Treviglio, aggiungi un posto a tavola: l’ospite è un migrante

Treviglio (Bergamo) – A tavola con i richiedenti asilo: un gruppo di famiglie trevigliesi ospita i migranti che si trovano a Treviglio, accolti dalla cooperativa Ruah e da Caritas.

L’idea è nata dai volontari che seguono i “profughi” nel loro cammino trevigliese. Raccogliendo l’invito di Papa Francesco nella Giornata mondiale del Migrante, hanno deciso di invitare le famiglie a un gesto di generosa solidarietà.

Il pranzo in famiglia – scrive Il Giorno – è nella linea di uno scambio reciproco fra trevigliesi e migranti.

Il programma prevede un punto d’incontro prima del pranzo oppure l’arrivo del migrante direttamente a casa della famiglia ospitante. Al termine volontari e profughi si ritroveranno all’oratorio San Zeno per concludere la giornata insieme tra caffè e dolce. Il senso della iniziativa? Lo esprime Maria Rosato, docente di latino e greco al liceo Simone Weil di Treviglio: «Vogliamo far sì che i ragazzi richiedenti asilo si sentano accolti dalla città; allo stesso tempo intendiamo stimolare la cittadinanza a conoscerli anche per sfatare qualche pregiudizio».

Sfatare i pregiudizi?

