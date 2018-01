Carpi: profughi a lezione di ‘approccio sessuale’

Carpi (Modena), 24 gennaio 2018 – Come avvicinare una donna per conoscerla, come corteggiarla e come comportarsi con lei nell’intimità.

A Carpi i profughi stanno frequentando lezioni di ‘approccio sessuale’, un corso accelerato sui comportamenti da tenere nel rapporto con l’altro sesso nell’ambito della cultura italiana.

Un progetto innovativo della cooperativa Leone Rosso, originaria della Valle D’Aosta e gestore della maggior parte dei profughi accolti in città, circa ottanta su 120-130.

Dai corsi di italiano ai corsi di italianità, cioè l’insegnamento ai profughi della cultura italiana, dagli articoli della Costituzione all’alimentazione fino all’approccio di genere.

I corsi vengono tenuti da personale specializzato di Arci, con cui Leone Rosso ha stipulato una convenzione, supportati da due mediatori della cooperativa.

