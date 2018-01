Atteggiamento succube e remissivo della UE verso i regimi autoritari

“Dopo il complice silenzio sulla repressione delle rivolte popolari in Iran e l’appoggio al regime cubano, in questi giorni si sta compiendo l’ennesima ‘perla’ della diplomazia UE” dichiara l’On. Mario BORGHEZIO.

“L’Alto Commissario Mogherini infatti nell’incontro a Bruxelles con il Presidente dell’Autorità Palestinese Abu Mazen – spiega Borghezio – ha invitato i ministri degli Esteri dei Paesi dell’UE a riconoscere lo Stato palestinese, portando la UE ad una piena legittimazione di esso, senza però aver sciolto l’importante nodo dei rapporti con Hamas e con il terrorismo palestinese”

“Accanto a questa imperdonabile gaffe – prosegue Borghezio – la Mogherini ha ancora una volta dimostrato l’atteggiamento succube e remissivo di questa Europa nei confronti dei regimi autoritari: non vi è stata alcuna seria reazione alla repentina offensiva militare della Turchia nella zona siriana di Erbil, attualmente controllata dalle milizie curde dell’YPG. In altre parole, la Ue delle banche e degli affari non ha nulla da dire sull´aggressione del satrapo Erdogan a quelle forze che hanno sostenuto in prima linea e vinto la guerra contro l’ISIS in Siria ed Iraq!”

On. Mario Borghezio – Deputato Lega Nord al P.E.