Milano, banda di nomadi gestisce un mercato nero di cellulari rubati

Il servizio di Striscia la Notizia documenta come è possibile ordinare e comprare telefonini a metà del loro prezzo

Striscia la Notizia

A Milano è possibile comprare telefoni cellulari del valore di 700-800 euro alla metà del loro prezzo. Non si tratta dell’ultima offerta di qualche noto rivenditore di telefoni ma di un mercato nero tenuto in piedi da alcuni nomadi davanti ad un internet point del capoluogo lombardo. A documentare la situazione ci ha pensato l’inviato di Striscia la Notizia, Max Laudadio, che incontra in incognito gestori di questo traffico illecito. “Dimmi che telefono vuoi e te lo porto. Sono tutti rubati. Ci sono due ragazzini che vanno in Duomo, che vanno in giro e tutte le sere portano qualcosa”. Non appena Laudadio si presenta con le telecamere di Striscia però la banda si dà alla fuga.