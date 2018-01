Letta: maggiore solidarietà e coraggio sulla questione dei migranti

PARIGI, 23 GEN – Enrico Letta lancia un appello all’Europa per una maggiore solidarietà e coraggio sulla questione dei migranti. Intervistato da Libération, l’ex premier deplora che “sulla questione lo spirito europeo non esista” e chiede agli Stati membri di reagire. In “questi ultimi cinque anni – prosegue – molte cose sono cambiate in Europa” e ricordando la tragedia di Lampedusa sottolinea che questa aprì la strada a Mare Nostrum, che ha salvato 100.000 persone nel Mediterraneo.

In cinque anni, nel mio Paese, si è passati da questa vasta operazione umanitaria ad accordi con milizie libiche che conducono azioni violente per impedire ai migranti di giungere in Europa”.

“In Italia nel 2011-2012 – spiega – la questione veniva considerata una priorità da solo il 2% delle persone. Oggi è la preoccupazione numero uno per il 35%. I cittadini hanno l’impressione che l’Ue non controlli più niente sulla questione dei migranti, miele per i partiti estremisti”. Su questo si gioca “l’avvenire dell’Unione”. (ANSA)