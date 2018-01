Federica Mogherini si inventa lo stato palestinese

Lo «Stato di Palestina» esiste già. Almeno per Federica Mogherini. Incurante dei tempi, e delle trattative diplomatiche ben lontane dalla conclusione, l’Alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza dell’Unione europea ha già concesso quanto sta a cuore ad Abu Mazen.

Lunedì 22 gennaio il presidente dell’Autorità nazionale palestinese era a Bruxelles per incontrare i ministri degli Esteri dei Paesi Ue. Ai quali ha ricordato la richiesta palestinese: il rapido riconoscimento dello «Stato di Palestina». Un passo finora compiuto solo dalla Svezia.

Dopo il pranzo con i responsabili delle diplomazie del Vecchio continente, lo stesso Abu Mazen e Mogherini hanno dato vita a una conferenza stampa congiunta. Ed è qui che Mogherini, che nel corso dei colloqui con il numero uno dell’Anp ha più volte ribadito la volontà europea di venire incontro ai desideri palestinesi, ha di fatto riconosciuto – in solitudine – il nuovo Stato. È successo quando Mogherini ha confermato il «fermo impegno dell’Ue per la soluzione dei due Stati, con Gerusalemme capitale di entrambi: lo Stato di Israele e lo Stato di Palestina». Così quello che oggi è un nodo ancora da sciogliere – il riconoscimento della Palestina – per Mogherini è già archiviato.

