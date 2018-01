Roma: morde mano di un vigilante durante la rapina, arrestata nigeriana

Una volta scoperta mentre rubava in un supermercato di Boccea, non solo ha picchiato l’addetto alla sicurezza ma gli ha morso la mano con una ferocia inaudita.

Come scrive il Messaggero, lei è una nigeriana di 30 anni mentre la vittima è un ragazzo sulla ventina che è stato trasportato d’urgenza all’Aurelia Hospital per la profonda ferita causata dal morso. L’uomo rischia di essere sottoposto ad un delicato intervento per le lesioni riportate.

Il fatto di sangue è capitato intorno alle 16.30 all’interno di un supermercato che si affaccia su piazza dei Giureconsulti. Il vigilante si è accorto che la donna stava nascondendo nei vestiti dei liquori. Una volta fermata è stata recuperata la refurtiva per circa 150 euro. A quel punto la nigeriana si è trasformata in una furia. Per fuggire all’arresto si è scaraventata contro l’addetto fino a quando non l’ha morso procurandogli un dolore lancinante che gli ha fatto quasi perdere i sensi.

Il ferito è stato subito soccorso da altri dipendenti che gli hanno stretto la mano in un asciugamano per cercare di bloccare il sangue. E’ intervenuta una pattuglia della polizia che è riuscita a calmare la donna e portarla in commissariato. La straniera dovrà rispondere non più di furto, ma di rapina e anche di lesioni gravi.

