Grasso, mi candido nel plurinominale a Roma e Palermo

“Ho in progetto di candidarmi sul plurinominale a Roma e a Palermo. Sul maggioritario vedremo”. Così il presidente del Senato Pietro Grasso, candidato premier di Liberi e Uguali, a Torino per l’inizio della campagna elettorale in Piemonte.

“Penso di poter ricostruire la sinistra, ricostruire la politica, ricostruire un partito e quindi ricostruire il Paese”. Così Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, ad Asti per un’altra tappa in Piemonte, dopo l’avvio questa mattina a Torino, della campagna elettorale.

“I valori della sinistra sono fondamentali, i valori della nostra Resistenza sono quelli che hanno portato la liberazione del nostro Paese e quindi alla Costituzione, che quest’anno ha compiuto 70 anni”, aggiunge. ansa