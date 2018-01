Nessun referendum sull’euro. Di Maio: “il M5S non vuole rompere con l’UE”

PESCARA, 21 GEN – Manca il referendum sull’euro tra i 20 punti del programma di governo M5S. Luigi Di Maio, parlando del punto sull’Europa precisa invece che il M5S “non vuole rompere con l’Ue” ma, sul deficit, “vuole andare ai tavoli europei per chiedere ciò che altri Paesi hanno avuto” e poter fare “investimenti in deficit in settori ad alto moltiplicatore”. “Ridurremo di 40 punti il rapporto tra debito pubblico e Pil”, ha vaneggiato Di Maio.

