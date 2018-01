Furti in 20 ville in due giorni, arrestata banda di Rom

Rimini, 21 gennaio 2018 – Una banda di predoni che in soli due giorni ha razziato una ventina di ville. Sono finiti in manette dopo un inseguimento interminabile, nel tentativo di scappare hanno speronato le auto dei carabinieri, fino ad arrivare ad attraversare a nuoto un fiume.

Come scrive ilrestodelcarlino.it, sono quattro cittadini rom di etnia italiana, imparentati tra loro. Hanno tra i 42 e i 19 anni, vivono tutti nel Lazio, tra Roma, Aprilia e Zagarolo e sono pieni di precedenti penali. I carabinieri della Compagnia di Riccione, guidati dal capitano Marco Califano, hanno attribuito loro almeno venti colpi, ma la ‘conta’ è ancora indietro.

Dopo la raffica di furti in casa avvenuta soprattutto nella zona di Cattolica, i militari del Nucleo operativo avevano cominciato a setacciare il territorio. I furti venivano messi a segno quasi tutti la mattina e duravano pochi minuti. Sparivano soldi, gioielli e tutti gli oggetti di valore che si potevano portare via facilmente. Dopo giorni di indagini, i carabinieri avevano messo gli occhi su quattro nuovi arrivi a Cattolica, quattro rom che avevano già identificato in passato. Cosa erano tornati a fare? Scoperto che avevano preso alloggio in un hotel di Cattolica, hanno deciso di non mollarli più. Facendo centro.

Quando si sono visti circondati, i Rom hanno speronato più volte le auto dei carabinieri, ma uno dopo l’altro sono stati presi tutti. Parte del bottino messo insieme con i furti, era nascosto dentro i bocchettoni dell’aria condizionata della Marcedes.