Renzi a Milano per rilanciare gli Stati Uniti d’Europa “contro i populismi”

Matteo Renzi e gli eurodeputati PD rilanciano l’idea degli Stati uniti d’Europa oggi sabato 20 gennaio al Palazzo del ghiaccio di Milano con un evento snodato su 11 tavole rotonde e a cui, dicono gli organizzatori, si sono già iscritte più di mille persone.

Per Patrizia Toia, capodelegazione Pd al Parlamento europeo, la manifestazione di Milano sarà: “una grande discussione popolare, con cittadini ed esperti, sui temi europei; la migliore risposta possibile a nazionalismi e populismi, la conferma che il Pd è l’unica forza politica in grado di sconfiggere un’idea tecnocratica dell’Europa e di lavorare per una UE più politica e più federale”.

Renzi, Martina, Gozi, Pittella e Fassino e poi 11 tavole rotonde

Oltre a Renzi e Toia, lanceranno l’evento anche il ministro all’agricoltura Maurizio Martina, il responsabile per le politiche europee Sandro Gozi e Piero Fassino. Tra gli oratori anche il capogruppo dei Socialisti e Democratici a Strasburgo Gianni Pittella, in odore di un seggio al Senato nelle prossime elezioni, mentre gli altri i 24 eurodeputati PD gestiranno le 11 tavole rotonde, che vanno dalla riforma della Ue all’agricoltura, passando per governace economica, diritti, cooperazione, commercio, turismo, cultura, innovazione, politica regionale, politica sociale e innovazione.

http://europa.today.it

Spiegatelo a Renzi e soci “Non si puo’ unire un Continente tramite i soldi”