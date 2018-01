Accordo raggiunto tra +Europa di Emma Bonino e il Pd

“Potevamo anche fare una corsa solitaria forti delle nostre idee e ce lo hanno consigliato in molti, ‘se andate da soli vi voto altrimenti no’, una tentazione forte ma sappiamo che gli avversari da battere sono gli amici della Le Pen e di Orban, sono innanzitutto loro gli avversari”. Lo ha detto Emma Bonino leader di +Europa annunciando in una conferenza stampa l’accordo con il Pd per le prossime elezioni politiche del 4 marzo.

“C’è uno scontro politico tra nazionalisti ed europeisti e abbiamo dovuto schierarci, non è stato semplice ma abbiamo scelto di dialogare con lo schieramento di centrosinistra e in particolare con il Pd. Sentiamo il dovere di sbarrare il passo alle forze sovraniste” ha aggiunto la Bonino.

“Vedo che la mia popolarità nonostante gli acciacchi è piuttosto alta, mi fa molto piacere e so che è un riconoscimento non tanto alla mia persona ma alla mia storia Radicale e alle nostre battaglie. Magari amatemi di meno ma votatemi e votateci di più, le avrete provate tutte finora…”. ASKANEWS