CRAXI, PERTINI E MINIMUS IL MAIALE

di GianMarco Landi

Esattamente 18 anni fa un capo socialista infamato e scacciato ingiustamente, anche con lanci di monetine dalla solita folla ignorante, oggi moriva in Africa venendo seppellito in una tomba di un cimitero cristiano affacciato sul mare, guardando con malinconia e tristezza all’Italia.

Anche per questo, dopo la battuta del sedicente intellettuale comico Gene Gnocchi su Claretta Petacci, oggi mi viene alla mente cosa scrisse Sandro Pertini, un partigiano socialista e milanese, sulle vicende di Piazzale Loreto:

“Quando mi dissero che il cadavere di Mussolini era stato portato a piazzale Loreto, corsi con mia moglie e Filippo Carpi. I corpi non erano appesi. Stavano per terra e la folla ci sputava sopra, urlando. Mi feci riconoscere e mi arrabbiai: «Tenete indietro la folla!». Poi andai al CLN e dissi che era una cosa indegna: giustizia era stata fatta, dunque non si doveva fare scempio dei cadaveri. Mi dettero tutti ragione: Salvadori, Marazza, Arpesani, Sereni, Longo, Valiani, tutti. E si precipitarono a piazzale Loreto, con me, per porre fine allo scempio. Ma i corpi, nel frattempo, erano già stati appesi al distributore della benzina. Così ordinai che fossero rimossi e portati alla morgue. Io, il nemico, Lo combatto quando è in piedi e non quando giace per terra“.