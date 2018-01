Imola, presentazione progetti del memoriale Anders

Imola – A palazzo “Vespignani”, sede di Imola dell’Università di Bologna, si è tenuta la presentazione dei progetti del memoriale al generale Wladislav Anders, comandante del II Corpo d’armata polacco che ha liberato la nostra città, a cui stanno lavorando gli studenti della classe VR dell’istituto tecnico “Luigi Paolini” e gli studenti del corso di laurea in Verde ornamentale e Tutela del paesaggio.

L’obiettivo è quello di presentare il progetto definitivo nel mese di giugno di quest’anno.

Fra le possibilità prese in considerazione dai ragazzi, anche quella dell’allargamento della zona verde di via della Resistenza in cui sorgerà il monumento, con la conseguente modifica della viabilità della zona.

Da parte sua, invece, l’associazione ha immaginato l’inclusione nel complesso del santuario della Beata Vergine della Coraglia e lo spostamento al II Corpo d’armata polacco che si trova all’altezza del Ponte vecchio di via Pisacane.

Gabriele Ravanelli

Presidente dell’associazione “Eredità e memoria”