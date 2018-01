Sordomuta picchiata e rapinata da 3 nigeriani, corteo di protesta a Mestre

VENEZIA, 18 GEN – Hanno percorso per due volte il sottopasso ciclopedonale della stazione ferroviaria per chiedere maggiore sicurezza e misure concrete contro degrado e microcriminalità. Un corteo di una sessantina di persone si è radunato oggi pomeriggio davanti all’ingresso del sottopassaggio di via Dante a Mestre, a pochi metri da dove nei giorni scorsi una donna sordomuta era stata picchiata e rapinata da tre cittadini nigeriani, poi arrestati dalla polizia.

La stessa vittima della rapina ha partecipato al corteo, assieme a uno dei figli e a due rappresentanti dell’Associazione sordomuti. L’iniziativa è stata organizzata dal comitato Cmp, il cui presidente, Luigi Corò, ha chiesto l’utilizzo del Daspo urbano per allontanare gli spacciatori che operano nella zona dello scalo ferroviario e la chiusura dei “covi” in cui la droga viene venduta o consumata: “Solo così potremo allontanare questa gente – ha scandito – mi appello al sindaco”. (ANSA).