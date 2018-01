I sondaggi di Alessandra Ghisleri. E il Pd cerca “candidati simpatici”

Alessandra Ghisleri, ovvero la sondaggista che non sbaglia mai. E se le rilevazioni presentata a L’aria che tira confermassero la sua fama, il verdetto è presto detto: non ce n’è per nessuno, il centrodestra il 4 marzo spazzerà via tutti quanti. Già, perché i numeri offerti dalla Ghisleri vanno oltre a quelli degli altri sondaggisti e danno la coalizione al 39%, dunque a 1 punto percentuale da quel fatidico 40 necessario per governare in totale autonomia (obiettivo, dunque, alla portata).

Nel dettaglio, Forza Italia viene data al 18%. Quindi la Lega al 13,5%, Fratelli d’Italia al 4,4%, Noi con l’Italia al 2,4% e altri partiti in coalizione allo 0,7 per cento.

Per gli altri le briciole, o quasi: l’intera coalizione di centrosinistra viene data al 27%, davanti comunque a un Movimento 5 Stelle in rovinoso calo, ora al 26,3 per cento. Infine la cosina rossa di Liberi e uguali, al 6% tondo tondo e ben lontana da quella “doppia cifra” su cui D’Alema e compagni continuano a vaneggiare.

www.liberoquotidiano.it