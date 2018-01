Dombrovskis: “L’Italia deve continuare a ridurre il suo deficit”

“L’Italia è nel braccio preventivo del Patto di stabilità (perché ha il deficit/Pil sotto il 3%, ndr) e deve continuare a ridurre il deficit verso l’obiettivo di medio termine”, ossia il pareggio strutturale di bilancio.

Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea per l’euro, Valdis Dombrovskis, durante una conferenza stampa a Bruxelles, in riferimento alle polemiche pre-elettorali italiane sulla possibilità di oltrepassare il 3%. Polemiche che hanno coinvolto negli ultimi giorni anche il commissario agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, e il presidente del Parlamento europeo, ed ex commissario Ue, Antonio Tajani.

“Con Moscovici abbiamo mandato (in ottobre, ndr) una lettera congiunta al ministro Padoan chiedendo che l’Italia continui gli sforzi di bilancio per ridurre ulteriormente il deficit. E questa è la posizione della Commissione europea”, ha tagliato corto Dombrovskis. ASKANEWS