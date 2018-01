Boldrini a D’Alema: siamo di sinistra, con i nostri valori andiamo a riempire un vuoto

ROMA, 18 GEN – “Intanto mi permetto di dire che dobbiamo motivare le persone ad andare a votare, non possiamo dare per scontata l’ingovernabilità. Dobbiamo unirci a Mattarella all’appello al voto; le persone non possono pensare che non servirà andare a votare. Votare significa decidere in che paese si vuole vivere”.

Così Laura Boldrini, intervistata a Carta Bianca, ha commentato le affermazioni di Massimo D’Alema su un governo del Presidente dopo le urne.

Elezioni, D’Alema: il 5 marzo un governo del presidente

“Il governo certo che serve, e questa legge non è il massimo e rende tutto più difficile. Potrebbe esserci questi problemi, ma si risolvono sui programmi e sui valori, non in astratto. Noi siamo di sinistra – ha proseguito – diciamo ‘lavoro, ambiente’, valori che mancavano, e noi andiamo a riempire un vuoto, poi vediamo. Qualsiasi previsione rischia di essere un esercizio vuoto”. (ANSA)

