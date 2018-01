Paolo Diop: fiero di appartenere alla ‘razza nera’

Voglio spendere un pensiero a proposito delle critiche arrivate da ogni dove a Attilio Fontana, candidato del… Geplaatst door Paolo Diop op dinsdag 16 januari 2018

Voglio spendere un pensiero a proposito delle critiche arrivate da ogni dove a Attilio Fontana, candidato del centro-destra alla regione Lombardia: da appartenente alla “razza nera” fiero delle sue origini senegalesi, vorrei dire basta alle ipocrisie dei politicamente corretti che spuntano come funghi in queste occasioni. Fatemi capire una cosa: i perbenisti acclamano Eugenio Scalfari quando esorta il “meticciato” e crocifiggono Fontana per aver detto che la propria etnia deve continuare ad esistere. Ogni persona deve essere fiera della propria razza, della propria identità, della propria tradizione e della propria cultura.

Alla voce di Paolo Diop s è unita quella di Iwobi Tony

“Dov’è il problema? Un lapsus? I primi che discriminano la cultura di un popolo sono coloro che pretendono di omologare le diversità. L’amico Attilio Fontana ha semplicemente preteso il rispetto della cultura del paese ospitante e l’importanza che le tradizioni di un popolo siano preservate: il concetto è stato chiarissimo e soprattutto senza alcun intento discriminatorio. Se poi certi giornalisti e la sinistra ne hanno fatto un caso nazionale, lo hanno fatto spudoratamente per i loro interessi”