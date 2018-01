I grillini gettano la maschera: STIPENDIO per tutti gli immigrati

In una lunga intervista a La Stampa, ieri la Bonino ha spiegato il piano immigrazione in caso di vittoria elettorale della lista europeista. Ed è un programma che per “risolvere il problema degli oltre 500mila irregolari” presenti in Italia, provvederà a consegnare altrettanti “permessi di soggiorno temporanei”. Tradotto: sanatoria lineare per mezzo milione di clandestini.

Il movimento 5 stelle vuole dare il reddito di cittadinanza a tutti.

I grillini gettano la maschera: STIPENDIO per tutti gli immigrati, sia dell’Unione Europea che extra.