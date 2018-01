Elezioni, Bce: mercati calmi sull’Italia, prevarrà il buon senso

Il vicepresidente della Bce Vitor Constancio rassicura sull’Italia in vista delle elezioni, evitando di accodarsi alle valutazioni allarmistiche giunte da alcuni osservatori europei sulle promesse elettorali di alcune formazioni in Italia. “Non sta a me commentare programmi elettorali.

Quello che osservo – ha detto in una intervista a La Repubblica – è che i mercati sono molto calmi e sembrano non credere che i rischi che elenca si possano materializzare”. Il riferimento è ai propositi di tenere un referendum sull’euro, di cancellare la riforma Fornero o il Jobs Act, che secondo i calcoli del quotidiano costerebbero 200 miliardi di euro.

“Credo che i mercati si aspettino che, alla fine, il buon senso prevarrà – ha aggiunto Constancio -. Più in generale, se guardo anche a Paesi come il mio, o la Grecia, con livelli molto alti di debito, ritengo che sarebbe importante proseguire sulla via delle riforme”. (askanews)