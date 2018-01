Baby gang, De Magistris: non è emergenza a Napoli, accade in tutto il Paese

Il sindaco Luigi de Magistris incontra la stampa all’indomani del comitato per la sicurezza svoltosi in Prefettura e presieduto dal ministro dell’Interno Marco Minniti. Il primo cittadino ha invitato a non parlare di emergenza napoli “poichè purtroppo questi fatti accadono in tutto il Paese”. Queste le parole di de Magistris . AltrimondiNews

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev