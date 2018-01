Genetista Redi: “La razza non esiste. Siamo tutti figli di un gruppo di africani”

“La razza non esiste, è un dato incontrovertibile. Siamo tutti figli di un piccolo gruppo di africani che 200 mila anni fa sono usciti dall’Africa e hanno continuato a incrociarsi”

Le parole del genetista Carlo Alberto Redi

Redi "la razza non esiste" "La razza non esiste, è un dato incontrovertibile. Siamo tutti figli di un piccolo gruppo di africani che 200 mila anni fa sono usciti dall'Africa e hanno continuato a incrociarsi"Carlo Alberto Redi, genetista. Geplaatst door Agorà op maandag 15 januari 2018

L’esistenza delle diverse razze umane è un dato di fatto e, oltre ad essere regolarmente presente in natura (come dice la Kyenge: la diversità è ricchezza), è supportata da una miriade di studi etnologici, senza essere un insulto per nessuno.



Che facciamo li vogliamo cancellare tutti? Ma fino a che punto si vuole spingere il contorsionismo intellettuale della sinistra mondialista?