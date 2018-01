+Europa Bonino: sostenere Gori (Pd) e sanatoria per 500mila migranti irregolari

“Le parole di Attilio Fontana sulla razza bianca (che rischia di estinguersi) spiegano più di tante altre parole perché serviva e serve la presenza di una lista europeista, cioè sostenitrice della società aperta, alle elezioni lombarde a sostegno di Giorgio Gori. Nella regione motore d’Italia e nella città più europea che c’è, lo scontro tra europeisti e sovranisti è purtroppo più vivo che mai”.

Lo ha detto Piercamillo Falasca, promotore di +Europa con Emma Bonino, intervenendo a Milano nel corso di una conferenza stampa con Marco Cappato, Valerio Federico e Barbara Bonvicini per le elezioni regionali.

“Spero che la scelta tutta politicista di Liberi e Uguali di non sostenere Gori non si traduca nel più grande favore agli etno-nazionalisti. Il voto per LeU in Lombardia e a livello nazionale – ha concluso Falasca – rischia di essere il voto più ‘leghista’ che ci sia…”. (askanews)

In una lunga intervista a La Stampa, ieri la Bonino ha spiegato il piano immigrazione in caso di vittoria elettorale della lista europeista. Ed è un programma che per “risolvere il problema degli oltre 500mila irregolari” presenti in Italia, provvederà a consegnare altrettanti “permessi di soggiorno temporanei”. Tradotto: sanatoria lineare per mezzo milione di clandestini.