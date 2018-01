Dacci oggi il nostro debito quotidiano. Strategia dell’impoverimento di massa

Storia, numeri e analisi sulla favola del debito pubblico, raccontati con lucidità e nella maniera più semplice possibile da Marco Bersani, filosofo, dirigente pubblico e fondatore di Attac, intervistato per Byoblu.com a Roma da Eugenio Miccoli. Se non la capite così, non c’è niente da fare!

Il mondialismo e la globalizzazione hanno sempre bisogno di disgraziati sempre in crisi.