Torino: carcasse di cinghiale sui marciapiedi di via Cecchi, Appendino peggio di Raggi

“Che l’Appendino sia peggio della Raggi lo dimostrano i nostri marciapiedi. Se a Roma si incontrano maiali tra i rifiuti a Torino troviamo le Carcasse dei cinghiali. Qui neppure loro riescono a sopravvivere…” dichiara Augusta Montaruli, esecutivo nazionale Fratelli d’Italia.

Questa mattina infatti e’ stato trovato in via lo Cecchi un cinghiale morto scaricato sul marciapiede quasi fosse un qualsiasi rifiuto ingombrante segno del degrado in cui e’ finita la città. Lo si e’ appreso da fb. I cittadini non hanno potuto credere ai loro occhi nel veder il quartiere trasformato in una discarica per cinghiali. “Improbabile che L animale si sia recato in via Cecchi da solo dalla collina attraversando tutta la città. “ continua Augusta Montaruli

“La verità e’ che ormai esistono zone della città cosi fuori controllo.

Dove è finita l’attenzione di Appendino per le periferie? “ conclude Patrizia Alessi, consigliere di circoscrizione Fdi.