Marina Militare: 12 emiliani e romagnoli tra gli allievi ufficiali

Sono 12 gli allievi Ufficiali provenienti dall’Emilia Romagna che frequentano l’Accademia Navale di Livorno per diventare dei “professionisti del mare” della Marina Militare, al servizio del Paese e della collettività.

Anche quest’anno la “campagna arruolamenti” per l’accesso alla 1^ classe dell’Accademia Navale ed iniziata con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale nr. 3 del 9.01.2018 – 4a Serie Speciale, si è aperta con numerose domande di partecipazione da parte di giovani ragazzi e ragazze emiliani che vogliono realizzare il proprio sogno di indossare la divisa e le stellette mettendosi al servizio del Paese, cogliendo una delle più ambiziose opportunità lavorative.

“420 allievi sono attualmente impegnati in Accademia Navale per la frequenza dei diversi iter formativi e di studio, che li porteranno a conseguire le rispettive lauree diventando dei veri leader – così commenta il Tenente di Vascello Alessandro Consoli, Comandante alla 1^ classe -. Giovani militari che, una volta ultimato il quinquennio universitario in Accademia Navale saranno in grado di affrontare tutte le sfide del futuro, gestendo uomini e mezzi con la prospettiva di potere viaggiare in tutto il mondo attraverso avvincenti percorsi formativi, lavorando anche al fianco di organizzazioni impegnate in missioni sociali e umanitarie, oppure in cooperazione con militari di altri paesi con cui condividere obiettivi ed esperienze.

L’Università del mare della Marina Militare, “palestra di vita” e custode dei valori etici di ogni marinaio, rende disponibili per quest’anno 115 posti a concorso che si articoleranno in differenti indirizzi universitari”.

Pilota di aeromobili, incursore, palombaro, fuciliere di Marina, sommergibilista, idrografo, ingegnere, tecnico specialista, medico, qualunque sia la specialità scelta, in Accademia Navale tutti gli ufficiali seguono percorsi di selezione e formazione impegnativi e selettivi, sono necessarie qualità come motivazione, dedizione, spirito di sacrificio, capacità di applicazione, resistenza fisica e mentale. Un ambito in cui la costante innovazione degli strumenti a disposizione e dei contenuti didattici, sviluppati in simbiosi con il mondo universitario, consente ai giovani di maturare la piena consapevolezza di se stessi e li rende professionisti del mare al servizio della Marina e del Paese.

Per occasione l’Accademia Navale aprirà le proprie porte il 20 gennaio e il 3 febbraio a tutti coloro che vorranno conoscere da vicino la vita degli allievi ufficiali della Marina Militare, offrendo l’opportunità di visitare l’Istituto di formazione nel pieno della sua attività.

Per avere tutte le informazioni sul concorso e compilare la domanda on line basta visitare il sito della Marina Militare ( http://www.marina.difesa.it – www.marina.difesa.it), nell’area dedicata al Concorso.

APPROFONDIMENTO

Gli Ufficiali conseguono lauree diverse a seconda del Corpo di appartenenza: in Scienze Marittime e Navali per il Corpo di Stato Maggiore, in Ingegneria Navale, Ingegneria civile e ambientale, Ingegneria delle Telecomunicazioni per il Corpo del Genio della Marina, in Medicina e Chirurgia per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, in Giurisprudenza per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo ed in Scienze dell’Amministrazione e Governo del Mare per il Corpo delle Capitanerie di Porto. Per saperne di più:

