Anziana ricoverata in ospedale, immigrati le occupano la casa

Milano – Anziana e ricoverata, le hanno rubato la casa. E ora non sa se e come la troverà, quando potrà tornare alla Trecca, l’enorme complesso di edilizia popolare visitato dal Papa meno di un anno fa.

In quel piccolo alloggio della «Trecca», lei ha lasciato tutto: i vestiti, i pochi mobili e anche i farmaci. Perché è malata e ha più di 70 anni Rosa (la chiameremo così), e da un mese e mezzo ormai si trova in ospedale. Intanto, in via Salomone, l’incubo ha preso forma: tra Natale e capodanno sei persone hanno occupato quell’alloggio minuscolo, il suo.

Adesso, in quel monolocale di 23 metri vivono i sei occupanti, senegalesi a quanto risulta al comitato. E sono stati Strano e la Caritas ad avvisare «Rosa». Prima nessuno le aveva detto niente e fino a una settimana fa nessuno sapeva. È stata una vicina di casa a scoprire tutto. Una vicina di casa che, secondo quanto riferito alle Case Bianche, a sua volta ha lamentato, anche alla stessa Caritas, di essere stata presa di mira con piccole (per lei grandi e angoscianti) intimidazioni quotidiane. […]

