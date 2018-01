Firenze: extracomunitari lanciano bottiglia contro il bus, finestrino spaccato

Paura a Firenze a bordo di un’autobus contro il quale è stata scagliata una bottiglia che ha spaccato un finestrino a fianco della porta centrale del mezzo dell’Ataf, l’Azienda di trasporto pubblico.

Per fortuna – scrive la Nazione – a bordo non c’erano molti passeggeri e nessuno è rimasto ferito. La bottiglia, secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti subito sul posto, è stata scagliata da un immobile occupato da tempo da un gruppo di extracomunitari. Il bus, della linea 35, poco prima delle 20.30, era in sosta a una fermata in via dell’Osteria, una contrada di via Pistoiese, nel quartiere delle Piagge alla periferia di Firenze.

Il servizio è ripreso poco dopo con la sostituzione del mezzo.