Boldrini contro Salvini: “Volgare, lo querelo”

Botta e risposta tra Laura Boldrini e Matteo Salvini. Venerdì mattina a Circo Massimo su Radio Capital la presidente della Camera non ha escluso la possibilità di presentare denuncia contro il segretario della Lega. La replica del leader del Carroccio è arrivata a stretto giro via Twitter: “La signora Boldrini, invece di chiedere scusa agli italiani per il suo nulla, pensa di querelarmi. Sono preoccupatissimo. Che dite, ha capito che è arrivata a fine carriera?”

Nel pomeriggio di venerdì, sempre sui social, Boldrini ha ribattuto: “Salvini non sa esporre un concetto senza insultare, non ha idee né argomenti. Per questo dovrebbe scusarsi con gli italiani. Al Paese”, ha aggiunto, “servono proposte serie, non improbabili slogan e volgarità. Noi abbiamo altro di cui occuparci: disuguaglianze, lavoro, ambiente, studio, diritti”. Davvero? E dove è stata in questi anni, visto che i risultati sono stati zero?

