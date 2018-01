Salerno: disoccupato si uccide sparandosi alla tempia

Ad allertare i soccorsi è stata la figlia 16enne che, da alcune ore, non aveva notizie del padre. E quando i vigili del fuoco hanno aperto la porta dell’appartamento che condivideva con il genitore separato, al terzo piano del civico 12 di via Freda nella zona orientale di Salerno, hanno trovato l’uomo privo di vita. Il 49enne si è suicidato sparandosi un colpo alla tempia esploso da una pistola semiautomatica legalmente detenuta: Gerardo M., infatti, era titolare di un porto d’armi per uso sportivo.

Come scrive il Mattino, erano circa le 18 quando è stata fatta la macabra scoperta. Sul posto è giunto il medico legale Lamberto Pianese, nominato dal sostituto procuratore Giovanni Paternoster, che ha effettuato un primo esame esterno del cadavere e che dovrà stabilire sia l’ora del decesso ed altri particolari relativi al suicidio.