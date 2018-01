Pd, Gentiloni: “gli elettori ci scelgono per quello che siamo”

“Quando un cittadino sceglie da che parte stare lo fa soprattutto scegliendo che cosa un partito rappresenta. Ci scelgono per quello che siamo prima ancora che per le nostro proposte. Siamo la sinistra di governo. Possiamo semplificare l’offerta che viene dal pd in modo molto semplice. non ci sono più le carte d’identità ideologiche. L’identità del pd è l’identità di una sinistra di governo, il perno di una coalizione di sinistra che si propone di governare. Siamo credibili perché siamo di governo“.

Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, parlando all’assemblea nazionale degli amministratori locali del pd a Torino. “Avete sulle vostre spalle – ha detto – una responsabilità molto importante: contribuire in modo decisivo a mostrare il volto, l’identità del pd in questa campagna elettorale. Sono convinto – ha aggiunto – che il consenso degli elettori, la fiducia, sia sempre un mix tra elementi diversi ma una cosa fondamentale per la quale un cittadino sceglie una parte politica è la sua identità”. (askanews)