Ipocrisia dei Paesi africani: costringono i giovani a emigrare e pretendono le scuse di Trump

Gli ambasciatori dei Paesi africani alle Nazioni Unite hanno chiesto al presidente americano Donald Trump di “ritrattare” e “scusarsi” per le sue dichiarazioni “razziste e xenofobe” sui migranti provenienti da Paesi “di merda”.

Al termine di un incontro durato quattro ore, il gruppo di 54 ambasciatori ha diffuso una dichiarazione dai toni insolitamente duri, approvata all’unanimità, in cui si sono detti “estremamente scioccati e condannano le dichiarazioni scandalose, razziste e xenofobe di Donald Trump” riportate dai media, chiedendo al presidente di “ritrattare e scusarsi”.

Secondo il resoconto fatto da alcuni parlamentari americani su un incontro avuto due giorni fa con il presidente, Trump ha definito Haiti e i Paesi africani degli “shitholes”, ovvero dei “luoghi merdosi”. Tuttavia, ieri il capo della Casa Bianca ha smentito di aver usato tale espressione, ammettendo però di aver adottato un “linguaggio duro”.

Armando Manocchia:

Secondo i media di regime, in una riunione privata con repubblicani e democratici – presenti nello Studio Ovale – Trump sarebbe sbottato sulla questione immigrati, pronunciando l’ennesima frase shock: “Ma perche’ gli Stati Uniti devono continuare ad accogliere questa gente da questo cesso di Paesi?”.

Ha detto qualcosa di strano? Pare proprio di no. Ha semplicemente interpretato il pensiero dei migranti che infatti, da quei paesi (dove dilagano violenze, corruzione e miseria), non vedono l’ora di fuggire per sbarcare negli USA o in Europa. Se quei paesi fossero idilliaci la gente non scapperebbe via. La deriva ideologica antirazzista impedisce perfino di ragionare.