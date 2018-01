Elezioni, Renzi: “La sfida è tra noi e i 5 Stelle”

“La sfida non è tra noi e il centrodestra, ma tra noi e i 5 Stelle”. Così Matteo Renzi al Lingotto di Torino. “Lo dico ai moderati che hanno paura dei 5 Stelle – ha aggiunto – l’alternativa non è il centrodestra, ma il Pd. Perché o arriviamo prima noi o arrivano prima i 5 Stelle”.

“L’incompetenza è il nostro avversario da battere alla prossime elezioni politiche del 2018”, ha spiegato l’ex premier, aggiungendo che “noi siamo gli unici a poter mettere in sicurezza il Paese“. In merito al centrodestra, invece, commenta: “Il centrodestra si presenta come un’alleanza solida ma è l’alleanza dello spread”.